Lo è una stanza spaziosa

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: L'acronimo AMPIA viene utilizzato dai soccorritori, durante gli interventi di emergenza sanitaria, per ricordare le informazioni utili da ottenere, relative alla storia medica e non del paziente. Nel caso il paziente non sia in grado di rispondere o non sia attendibile, come nel caso dei bambini, le informazioni possono essere chieste direttamente ai familiari o ai conoscenti presenti sul posto. Il recupero di queste informazioni fa parte della lettera "E" del protocollo di soccorso ABCDE.

ampia f sing

femminile singolare di ampio

Sillabazione

àm | pia

Sinonimi

grande, larga, estesa, vasta, spaziosa, comoda

( senso figurato ) abbondante, ricca, copiosa, esauriente, estensiva, generica

abbondante, ricca, copiosa, esauriente, estensiva, generica aperta, ariosa

ampollosa, ridondante

Contrari