SPAZIOSA

Curiosità e Significato di Spaziosa

Hai risolto il cruciverba con Spaziosa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Spaziosa.

Perché la soluzione è Spaziosa? Spaziosa descrive una stanza che ha molto spazio, che non è piccola o angusta, offrendo comfort e libertà di movimento. È il termine ideale per indicare ambienti luminosi, ariosi e confortevoli, perfetti per vivere senza sentirsi soffocati. Quando una stanza è spaziosa, invita a rilassarsi e a godersi i propri spazi senza stress.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ampia come una stanzaLo è una stanza spaziosaLo è una stanza ben esposta al soleLo è la stanza troppo piena di mobiliAmpia stanza disadorna

Come si scrive la soluzione Spaziosa

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è una stanza ampia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

S Savona

A Ancona

