Una stanza spaziosa nei cruciverba: la soluzione è Sala

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una stanza spaziosa' è 'Sala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALA

Curiosità e Significato di Sala

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sala più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sala.

Perché la soluzione è Sala? Una sala è un ambiente ampio e aperto all’interno di una casa, un edificio o uno spazio pubblico, pensato per accogliere persone o svolgere attività specifiche. Può essere il luogo dove si ricevono ospiti, si svolgono riunioni o si trascorre il tempo in compagnia. In poche parole, rappresenta uno spazio versatile e funzionale, che invita alla convivialità e al relax.

Come si scrive la soluzione Sala

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una stanza spaziosa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O S N R Mostra soluzione



