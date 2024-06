Lo è la stanza troppo piena di mobili

: L'ingombro sterico fa in modo che i sostituenti di una molecola tendano ad assumere conformazioni spaziali in cui la distanza tra queste nubi elettroniche sia la massima possibile, al fine di abbassarne la "tensione" (strain), quindi l'energia interna della molecola, per renderla più stabile. Tale fenomeno fu scoperto da Viktor Meyer (che lo evidenziò in composto orto-sostituito dell'acido benzoico). L'ingombro sterico, in chimica, è il fenomeno prodotto dalla repulsione elettrostatica reciproca tra le nubi elettroniche degli atomi e dei legami che formano una molecola, repulsione dovuta alla loro sovrapposizione o eccessivo avvicinamento.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: ingombra f sing . femminile di ingombro. Voce verbale: ingombra . terza persona singolare dell'indicativo presente di ingombrare. seconda persona singolare dell'imperativo di ingombrare. Sillabazione: in | góm | bra. Etimologia / Derivazione: vedi ingombrare . Sinonimi: impedita, ostruita, ingombrata, piena, strapiena, ingombrata, colma, ricolma, stracolma, carica, stracarica, sovraccarica, fitta, zeppa, affastellata, inzeppata.