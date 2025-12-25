Vasta spaziosa

SOLUZIONE: AMPIA

Perché la soluzione è Ampia? L'aggettivo si riferisce a qualcosa di grande e che offre molto spazio, ideale per descrivere ambienti o aree che permettono libertà di movimento e comfort. È spesso usato per indicare stanze, territori o luoghi aperti, enfatizzando la sensazione di grandezza e di apertura. Questo termine trasmette un'idea di generosità di spazio e di assenza di restrizioni, rendendo gli ambienti più accoglienti e ariosi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vasta spaziosa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasta spaziosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

In presenza della definizione "Vasta spaziosa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasta spaziosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ampia:

A Ancona M Milano P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasta spaziosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

