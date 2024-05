Impedisce di vedere anche di giorno

Sostantivo

Curiosità su: La nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale il vapore acqueo contenuto in una massa d'aria, raggiunta la saturazione, inizia a condensare nella parte in eccesso, dando origine a minutissime goccioline di acqua liquida o cristalli di ghiaccio sospesi in aria. A causa della diffusione della luce solare da parte dell'acqua in sospensione, la nebbia si manifesta come un alone biancastro che limita la visibilità degli oggetti: secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, l'espressione nebbia (indicata FG, dall'inglese fog) si applica quando la visibilità è inferiore ai 1000 metri. Per visibilità da 1000 a 5000 metri si usa il termine foschia (indicata BR, dal francese brume).

nebbia ( approfondimento) f sing (pl.: nebbie)

fenomeno meteorologico caratterizzato da piccolissime gocce d'acqua in sospensione nell'atmosfera generate dalla condensazione del vapore acqueo sulle particelle di polvere presenti nell'aria: un banco di nebbia ;

; sta scendendo la nebbia. tutto ciò che può essere considerato una limitazione alla comprensione, all'intelligenza e all'intelletto: la nebbia dell'ignoranza.

Sillabazione

néb | bia

Pronuncia

IPA: /'neb.bja/

Etimologia / Derivazione

dal latino nebula

Citazione

Sinonimi

bruma, foschia, caligine, nebbiosità

( senso figurato ) appannamento, confusione, nebulosità,offuscamento, ottenebramento

obnubilazione oscurità, buio

(botanica) mal bianco, oidio, albugine

Contrari

nitidezza, sereno, tersità

( senso figurato ) chiarezza, chiarimento, lucidità, precisione

trasparenza, limpido, buona visibilità





Parole derivate

annebbiare, disnebbiare, fendinebbia, nebbiogeno, nebbiolo, nebbioso, retronebbia, nebuloso

Termini correlati