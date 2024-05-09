Era un lago asiatico

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era un lago asiatico' è 'Aral'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARAL

Perché la soluzione è Aral? L'Aral è un lago situato in Asia centrale, conosciuto per la sua storia e le sue dimensioni. Un tempo rappresentava uno dei più grandi specchi d'acqua della regione, alimentato da fiumi che ne garantivano la stabilità. Nel corso degli anni, le attività umane e le politiche di irrigazione hanno drasticamente ridotto le sue acque, provocando un grave inaridimento. La trasformazione dell'Aral ha avuto conseguenze ambientali e sociali profonde per le popolazioni locali e l'ecosistema circostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era un lago asiatico". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Era un lago asiatico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aral

Questa pagina è dedicata alla definizione "Era un lago asiatico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era un lago asiatico" conferma che la soluzione 'Aral' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aral

A Ancona R Roma A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era un lago asiatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aral' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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