Un fiume asiatico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fiume asiatico' è 'Gange'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GANGE

ALTRE SOLUZIONI: ILI

Perché la soluzione è Gange? Il Gange è uno dei fiumi più sacri e importanti dell'Asia, attraversando paesi come l'India e il Bangladesh. La sua lunghezza e il suo corso lo rendono fondamentale per l'agricoltura, l'industria e le tradizioni religiose della regione. Le sue acque sono considerate purificatrici e vengono utilizzate in numerosi rituali spirituali. Il fiume supporta milioni di persone, offrendo risorse vitali e collegando comunità diverse lungo il suo percorso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fiume asiatico". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un fiume asiatico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gange

La soluzione associata alla definizione "Un fiume asiatico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fiume asiatico" conferma che la soluzione 'Gange' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gange

G Genova A Ancona N Napoli G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fiume asiatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gange' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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