ALIBI

Curiosità e Significato di "Alibi"

Perché la soluzione è Alibi? Un alibi è una prova o un argomento che dimostra che una persona non era presente in un luogo durante un crimine, esonerandola così da responsabilità. In sostanza, si tratta di un elemento che può scagionare un imputato, dimostrando che non poteva essere coinvolto nell'atto delittuoso. È spesso fondamentale nei processi penali per garantire che la giustizia venga applicata correttamente.

Come si scrive la soluzione Alibi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scagiona l imputato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

I Imola

B Bologna

I Imola

