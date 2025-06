Scagiona l indiziato nei cruciverba: la soluzione è Alibi

Home / Soluzioni Cruciverba / Scagiona l indiziato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scagiona l indiziato' è 'Alibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALIBI

Curiosità e Significato di Alibi

Vuoi sapere di più su Alibi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Alibi.

Perché la soluzione è Alibi? Alibi è una prova che dimostra dove si trovava una persona al momento di un evento sospetto, confermando la sua innocenza. È un elemento fondamentale nelle indagini criminali per scagionare un sospettato e chiarire i suoi movimenti. In parole semplici, l’alibi è ciò che permette di dimostrare che qualcuno non poteva essere coinvolto in un crimine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può scagionare il sospettatoLo si prova con i testimoniPuò scagionare l indiziatoScagiona l imputato da ogni accusaLo dice chi si scagionaL arresto dell indiziato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alibi

Se "Scagiona l indiziato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

I Imola

B Bologna

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S I O N T N D A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISINCANTO" DISINCANTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.