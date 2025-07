Una prova che scagiona nei cruciverba: la soluzione è Alibi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una prova che scagiona' è 'Alibi'.

ALIBI

Curiosità e Significato di Alibi

La parola Alibi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alibi.

Perché la soluzione è Alibi? Alibi è un termine che indica una giustificazione o prova che dimostra l'assenza di coinvolgimento in un crimine, spesso attestando la presenza altrove al momento dei fatti. È fondamentale per chiunque voglia dimostrare di essere innocente, rappresentando una vera e propria assicurazione contro le accuse ingiuste. In sostanza, l'alibi è la chiave per scagionarsi e mantenere la propria reputazione intatta.

Come si scrive la soluzione Alibi

Hai davanti la definizione "Una prova che scagiona" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

I Imola

B Bologna

I Imola

