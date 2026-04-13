L invoca l imputato che ha reagito

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'L invoca l imputato che ha reagito' è 'Legittima Difesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGITTIMA DIFESA

Perché la soluzione è Legittima Difesa? La legittima difesa rappresenta l'atto di invocare l'imputato che ha reagito per proteggere sé stesso o altri da un pericolo imminente. Si tratta di una giustificazione prevista dal diritto che consente di giustificare un comportamento altrimenti considerato illecito, come un'eventuale aggressione. Quando una persona agisce per difendersi, la sua reazione viene riconosciuta legittima e giustificata, purché proporzionata alla minaccia. Questa condizione tutela chi si trova in una situazione di pericolo reale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L invoca l imputato che ha reagito". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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L invoca l imputato che ha reagito nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Legittima Difesa

La definizione "L invoca l imputato che ha reagito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L invoca l imputato che ha reagito" conferma che la soluzione 'Legittima Difesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Legittima Difesa

L Livorno E Empoli G Genova I Imola T Torino T Torino I Imola M Milano A Ancona D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L invoca l imputato che ha reagito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Legittima Difesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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