Comprende i fatti attribuiti all imputato

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende i fatti attribuiti all imputato' è 'Atto D Accusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ATTODACCUSA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Comprende i fatti attribuiti all imputato
  • Risposta: ATTODACCUSA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 4-1-6
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 3
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    AODACCA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Atto D Accusa? L'atto di accusa raccoglie tutte le prove e i fatti che coinvolgono l'imputato. È un documento importante nel processo, poiché descrive le accuse e le circostanze che portano a una possibile condanna. Serve a chiarire le accuse rivolte e a garantire un giusto procedimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comprende i fatti attribuiti all imputato: risposta da 11 lettere

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