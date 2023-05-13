Comprende i fatti attribuiti all imputato

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende i fatti attribuiti all imputato' è 'Atto D Accusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A T T O D A C C U S A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comprende i fatti attribuiti all imputato

Comprende i fatti attribuiti all imputato Risposta: ATTODACCUSA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 4-1-6

4-1-6 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: A O D A C C A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Atto D Accusa? L'atto di accusa raccoglie tutte le prove e i fatti che coinvolgono l'imputato. È un documento importante nel processo, poiché descrive le accuse e le circostanze che portano a una possibile condanna. Serve a chiarire le accuse rivolte e a garantire un giusto procedimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comprende i fatti attribuiti all imputato: risposta da 11 lettere

Se la definizione "Comprende i fatti attribuiti all imputato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Atto D Accusa. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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