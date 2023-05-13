Comprende i fatti attribuiti all imputato
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende i fatti attribuiti all imputato' è 'Atto D Accusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Comprende i fatti attribuiti all imputato
- Risposta: ATTODACCUSA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 4-1-6
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: AODACCA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Atto D Accusa? L'atto di accusa raccoglie tutte le prove e i fatti che coinvolgono l'imputato. È un documento importante nel processo, poiché descrive le accuse e le circostanze che portano a una possibile condanna. Serve a chiarire le accuse rivolte e a garantire un giusto procedimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Comprende i fatti attribuiti all imputato: risposta da 11 lettere
Se la definizione "Comprende i fatti attribuiti all imputato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Atto D Accusa. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.