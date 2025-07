Vengono trattenuti dai rapitori nei cruciverba: la soluzione è Ostaggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Vengono trattenuti dai rapitori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vengono trattenuti dai rapitori' è 'Ostaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSTAGGI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ostaggi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ostaggi.

Perché la soluzione è Ostaggi? Gli ostaggi sono persone prese in cattività da rapitori o gruppi armati, spesso per ottenere vantaggi o negoziare con le autorità. Questa situazione di infima sicurezza mette a rischio la vita e la libertà di chi viene trattenuto. La parola richiama quindi un momento di grande tensione e paura, che spesso si risolve solo con trattative o interventi di emergenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È in mano ai rapitoriVengono impiegati per i piccoli calcolatoriUn locale nel quale vengono proiettati film per amatoriVengono spesso denunciatiVengono punite quelle di reato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Vengono trattenuti dai rapitori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

C O N R R A I V O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARNIVORO" CARNIVORO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.