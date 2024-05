In filosofia è contrario all essere

Sostantivo

Curiosità su: Il divenire, inteso come mutamento, movimento, scorrere senza fine della realtà, perenne nascere e morire delle cose, è stato uno dei concetti filosofici più importanti su cui si sono contrapposte visioni ontologiche di tipo statico (come quella eleatica) e di tipo dinamico (come quella eraclitea e dell'atomismo leucippeo). Il termine divenire [dal latino devenire composto di de (prep. che indica moto dall'alto) e venire (venire) quindi propriamente "venir giù"] in filosofia implica un cambiamento non solo nello spazio, come nel significato originario, ma anche nel tempo.

divenire ( approfondimento) m inv

(filosofia) insieme di cambiamenti che avvengono sia nello spazio che nel tempo

Verbo

Intransitivo

divenire (vai alla coniugazione)

diventare, cambiare

Sillabazione

di | ve | nì | re

Pronuncia

IPA: /dive'nire/

Etimologia / Derivazione

dal latino devenire cioè "venire giù"

Sinonimi

cambiare, diventare, evolversi, farsi, formarsi, mutare, rinnovarsi, trasformarsi

Contrari

conservarsi, mantenersi, restare, rimanere





Parole derivate