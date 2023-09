L essere assoluto nell antica filosofia cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L essere assoluto nell antica filosofia cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAO

Significato/Curiosità : L essere assoluto nell antica filosofia cinese

Il concetto dell'Essere Assoluto nella filosofia cinese è rappresentato dal termine "Tao" o "Dao" (in cinese ?), che è una delle nozioni più fondamentali e profonde del pensiero cinese antico. Il Tao è una forza cosmica e un principio metafisico che sottende e permea tutto ciò che esiste nell'universo. Si trova principalmente nelle scuole filosofiche taoiste, ma ha influenzato anche il confucianesimo e il buddhismo. Il Tao è ineffabile e trascende la comprensione razionale. È la fonte primordiale da cui tutto sorge e ritorna. La filosofia taoista enfatizza l'importanza di vivere in armonia con il Tao, seguendo il cammino della natura e abbracciando la spontaneità e la non azione (wu wei). In altre parole, il Tao rappresenta un'idea di completezza, equilibrio e unità, sottolineando l'interconnessione di tutti gli esseri e l'importanza di fluire con il corso naturale della vita. Questo concetto ha influenzato profondamente la cultura cinese, promuovendo una visione olistica del mondo e ispirando molte discipline, tra cui filosofia, religione, arte e medicina tradizionale cinese. Il Tao è considerato il fondamento dell'armonia e dell'equilibrio nell'universo e nella vita umana.

