In filosofia è il contrario di trascendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In filosofia è il contrario di trascendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMMANENZA

Significato/Curiosita : In filosofia e il contrario di trascendenza

Significati, vedi filosofia (disambigua). la filosofia (in greco antico: fsfa, philosophía, composto di fe (phileîn), "amare", e sfa (sophía)... Trascendenza immanenza, in dizionario di filosofia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2009. immanènza, su sapere.it, de agostini. (en) immanenza, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

