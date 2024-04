La Soluzione ♚ Essere in ansia

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Essere in ansia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TREPIDARE

Curiosità su Essere in ansia: Soggetti con disturbi d'ansia, in particolare il disturbo d'ansia generalizzato, queste connessioni funzionali sembrano essere meno definite, sembra poi... La locuzione latina constanter et non trepide (lett. Costantemente e senza trepidare) è utilizzata come incoraggiamento ed esortazione alla tenacia e alla pazienza nelle azioni. È utilizzata come motto della Casa Editrice Giuseppe Laterza e figli, come autoesortazione a non vacillare e a non aver timori.

