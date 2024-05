Essere della filosofia gnostica

Sostantivo

Curiosità su: L'eone (eóne) è un'unità geocronologica utilizzata in geologia. È la categoria di rango superiore tra le suddivisioni della scala dei tempi geologici; la categoria di rango immediatamente inferiore è l'era. Il limite tra un eone e il successivo viene posto in corrispondenza di un cambiamento fondamentale nella storia degli organismi viventi. Gli eoni nella storia della Terra sono quattro: (dal più recente al più antico) Fanerozoico (iniziato 545 milioni di anni fa) Proterozoico (tra 2500 e 545 milioni di anni fa) Archeano o Criptozoico (tra 3800 e 2500 milioni di anni fa) Adeano o Azoico (prima di 3800 milioni di anni fa) Un eone rappresenta il tempo trascorso durante la formazione delle rocce che costituiscono l'eonotema corrispondente. Un eone è normalmente diviso, al suo interno, in numerose ere. Solo l'eone Adeano, formalizzato solo recentemente nella scala dei tempi geologici, non è suddiviso in ere (si veda "Perché l'Adeano non è diviso in ere" per una giustificazione approfondita).

eone ( approfondimento) m sing (pl.: eoni)

(filosofia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (fisica) (geologia) periodo di tempo formato da numerose ere l'eone attuale è quello fanerozoico

Sillabazione

e | ó | ne

Pronuncia

IPA: /e'one/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo aeon che deriva dal greco a - , cioè "età, periodo"

Termini correlati