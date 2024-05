Fanno capannello per vedere

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Curioso come George (Curious George) è una serie animata statunitense, co-prodotto da Imagine Entertainment, WGBH Boston e Universal Animation Studios, e basata sui personaggi dei libri per bambini Curioso come George di Margret Rey e Hans August Rey.

curiosi m pl

plurale di curioso

Sillabazione

cu | riò | si

Etimologia / Derivazione

vedi curioso

Sinonimi

invadenti, pettegoli

interessati

indiscreti

strani, insoliti, singolari, originali, particolari, rari, bizzarri

impiccioni, ficcanaso

Contrari