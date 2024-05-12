Essere senza qualcosa manchevoli
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Essere senza qualcosa manchevoli' è 'Privi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRIVI
Perchè la soluzione è Privi? Quando qualcuno si trova senza un oggetto o una qualità fondamentale, si dice che è privo di quella cosa. Questa condizione può riguardare emozioni, risorse o capacità, lasciando la persona in una situazione di mancanza o assenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Essere senza qualcosa manchevoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Privi
Se la definizione "Essere senza qualcosa manchevoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Privi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Essere senza qualcosa manchevoli
- Risposta: PRIVI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Privi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Essere senza qualcosa manchevoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si scrive senza essere poeti Essere degni di qualcosa Essere la personificazione di qualcosa Lo è qualcosa che può essere visto Suona in dischi e concerti senza essere nella band
Altre definizioni collegate
Con essere: È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate
Con senza: Un vasto appartamento senza pareti divisorie
Con qualcosa: Appropriarsi accaparrarsi qualcosa