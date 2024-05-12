Essere senza qualcosa manchevoli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Essere senza qualcosa manchevoli' è 'Privi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIVI

Perchè la soluzione è Privi? Quando qualcuno si trova senza un oggetto o una qualità fondamentale, si dice che è privo di quella cosa. Questa condizione può riguardare emozioni, risorse o capacità, lasciando la persona in una situazione di mancanza o assenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Essere senza qualcosa manchevoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Privi

Se la definizione "Essere senza qualcosa manchevoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Privi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Essere senza qualcosa manchevoli

Essere senza qualcosa manchevoli Risposta: PRIVI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

P Padova R Roma I Imola V Venezia I Imola

La soluzione 'Privi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Essere senza qualcosa manchevoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.