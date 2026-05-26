Appropriarsi accaparrarsi qualcosa
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Appropriarsi accaparrarsi qualcosa' è 'Impossessarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMPOSSESSARSI
Perché la soluzione è Impossessarsi? Impossessarsi di qualcosa significa prenderne il possesso senza permesso o diritto. È un gesto che spesso implica un atto di furto o di appropriazione indebita. Quando si decide di impossessarsi di un bene, si agisce contro la legge e si viola la proprietà altrui. Questa azione può portare a conseguenze legali e morali, rendendo difficile il ritorno alla normalità.
Vuoi approfondire la risposta Impossessarsi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Appropriarsi accaparrarsi qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Impossessarsi
In presenza della definizione "Appropriarsi accaparrarsi qualcosa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impossessarsi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Appropriarsi accaparrarsi qualcosa
- Risposta: IMPOSSESSARSI
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: I____________
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Impossessarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appropriarsi accaparrarsi qualcosa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Commettere qualcosa volontariamente farlo di Rinnegare rifiutare la paternità di un qualcosa Ha sempre qualcosa da consegnare Nascondere furtivamente qualcosa Qualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento
Altre definizioni collegate
Con appropriarsi: Appropriarsi illegalmente
Con accaparrarsi: Fare incetta accaparrarsi: fare bassa
Con qualcosa: Impegnati con passione in qualcosa