Appropriarsi accaparrarsi qualcosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Appropriarsi accaparrarsi qualcosa

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Appropriarsi accaparrarsi qualcosa' è 'Impossessarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPOSSESSARSI

Perché la soluzione è Impossessarsi? Impossessarsi di qualcosa significa prenderne il possesso senza permesso o diritto. È un gesto che spesso implica un atto di furto o di appropriazione indebita. Quando si decide di impossessarsi di un bene, si agisce contro la legge e si viola la proprietà altrui. Questa azione può portare a conseguenze legali e morali, rendendo difficile il ritorno alla normalità.

Vuoi approfondire la risposta Impossessarsi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Impossessarsi' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Appropriarsi accaparrarsi qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Impossessarsi

In presenza della definizione "Appropriarsi accaparrarsi qualcosa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impossessarsi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Appropriarsi accaparrarsi qualcosa

Appropriarsi accaparrarsi qualcosa Risposta: IMPOSSESSARSI

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: I____________

I____________ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 13 lettere della soluzione

I Imola M Milano P Padova O Otranto S Savona S Savona E Empoli S Savona S Savona A Ancona R Roma S Savona I Imola

La soluzione 'Impossessarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appropriarsi accaparrarsi qualcosa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.