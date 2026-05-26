Appropriarsi accaparrarsi qualcosa

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Appropriarsi accaparrarsi qualcosa' è 'Impossessarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPOSSESSARSI

Perché la soluzione è Impossessarsi? Impossessarsi di qualcosa significa prenderne il possesso senza permesso o diritto. È un gesto che spesso implica un atto di furto o di appropriazione indebita. Quando si decide di impossessarsi di un bene, si agisce contro la legge e si viola la proprietà altrui. Questa azione può portare a conseguenze legali e morali, rendendo difficile il ritorno alla normalità.

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Appropriarsi accaparrarsi qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Impossessarsi

In presenza della definizione "Appropriarsi accaparrarsi qualcosa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impossessarsi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Appropriarsi accaparrarsi qualcosa
  • Risposta: IMPOSSESSARSI
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: I____________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I

Le 13 lettere della soluzione

I Imola
M Milano
P Padova
O Otranto
S Savona
S Savona
E Empoli
S Savona
S Savona
A Ancona
R Roma
S Savona
I Imola

La soluzione 'Impossessarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appropriarsi accaparrarsi qualcosa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Commettere qualcosa volontariamente farlo di Rinnegare rifiutare la paternità di un qualcosa Ha sempre qualcosa da consegnare Nascondere furtivamente qualcosa Qualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento 

Altre definizioni collegate

Con appropriarsi: Appropriarsi illegalmente 

Con accaparrarsi: Fare incetta accaparrarsi: fare bassa 

Con qualcosa: Impegnati con passione in qualcosa 