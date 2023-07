Suona in dischi e concerti senza essere nella band - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suona in dischi e concerti senza essere nella band. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURNISTA

Significato/Curiosita : Suona in dischi e concerti senza essere nella band

Stella". nel tour successivo edoardo divide il concerto in tre set. nella prima parte suona con chitarra acustica e armonica insieme al solis string quartet... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il turnista (detto anche musicista di studio, session player, session man o sideman)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

