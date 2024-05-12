Dice Messa ogni giorno nei cruciverba: la soluzione è Prete

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dice Messa ogni giorno' è 'Prete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRETE

Curiosità e Significato di Prete

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prete più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prete.

Come si scrive la soluzione Prete

Se "Dice Messa ogni giorno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

