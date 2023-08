Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VENTINOVE

Significato/Curiosita : Il giorno di febbraio che e e ogni quattro anni

Giuliano e gregoriano) per evitare lo slittamento delle stagioni. per correggere questo slittamento, agli anni "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si... Disambiguazione – "ventinove" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 29 (disambigua). ventinove (cf. latino undetriginta, greco a a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni : giorno; febbraio; ogni; quattro; anni; Un giorno sempre festivo; In un giorno che non verrà; La festa che precede il giorno dei morti; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio; Leader afroamericano assassinato nel febbraio 1965; Il regno nel Sud Italia caduto il 13 febbraio 1861; Sono uscite dalle nostre tasche fino a febbraio 2002; In febbraio capita soltanto ogni quattro anni; Il Santo del 14 febbraio ; Uscire dal mondo dei sogni ; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio; Lasciate ogni voi ch intrate; Si conteggia ogni cento anni; Sono tre in ogni natica; Compose Le quattro stagioni; Sono quattro in un carato; Nel poker la coppia di quattro carte; Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni; Bagna quattro regioni; Rivista satirica cult italiana anni 70 e 80; Giovanni eletto presidente del CONI nel 2013; Guerriglieri uruguaiani degli anni 60 e 70 spa; Il canni bale delle fiabe; Era una linea difensiva tra Britanni a e Scozia;

Cerca altre Definizioni