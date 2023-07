Cambia ogni giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambia ogni giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosità : Cambia ogni giorno

La data cambia ogni giorno ed è un elemento fondamentale per tenere traccia del tempo. È l'indicatore che identifica un giorno specifico nel calendario. La data comprende il giorno, il mese e l'anno, creando una combinazione unica per ogni giorno. La sua natura mutevole rappresenta il passare del tempo e la transizione da un giorno all'altro. La data è fondamentale per l'organizzazione della vita quotidiana, per pianificare eventi, appuntamenti e scadenze. È anche importante per registrare e documentare eventi storici, segnando il progresso nel corso degli anni. La data è un riferimento indispensabile per la nostra vita quotidiana, poiché ci consente di situarci nel tempo e di affrontare le nostre attività in modo ordinato.

Altre risposte alla domanda : Cambia ogni giorno : cambia; ogni; giorno; Non cambia to nel tempo; cambia no fatto in fette; cambia immagini nel video non in uso del PC; cambia no forza in norma; cambia no i forti in dotti; ogni azienda ne ha uno sociale; Lavorano in incogni to; Un incogni ta algebrica; Si tende a ogni tiro; In ogni circostanza; Il giorno del cogli l attimo; Il giorno prima del giorno prima; Il giorno che precede un evento importante; Il giorno nelle ricette; Un giorno pari come è scritto sul datario;

Cerca altre Definizioni