Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENDOLARE

Significato/Curiosita : Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio

Tuffandosi in piscina per raggiungere jessica, verdone batté accidentalmente la schiena riportando una frattura alla colonna vertebrale, per cui si rese necessario... Disambiguazione – "pendolare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pendolare (disambigua). questa voce sull'argomento trasporti è solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio : viaggia; ogni; giorno; raggiungere; ufficio; viaggia in treni speciali; Così viaggia l autostoppista; Sugli aerei è nera ma non è una viaggia trice ansiosa; viaggia con tante auto; Un associazione che fa viaggia re gli studenti; Lasciate ogni voi ch intrate; Si conteggia ogni cento anni; Sono tre in ogni natica; La sua torre sta in ogni aeroporto; Scagiona l imputato da ogni accusa; In TV e era quello del giorno dopo; Roberta Petrelluzzi ci passa un giorno su Rai3; Mangiare a mezzogiorno ; Il giorno in corso; Il giorno subito dopo Natale; Servirsi di qualcuno per raggiungere i propri scopi; L obiettivo che i venditori si prefiggono di raggiungere ; Riempire fino a raggiungere l orlo; La si puo raggiungere attraversando ponte Cestio; Si può raggiungere in mediazione o in musica; Un alto ufficio dell Onu; ufficio con agenti in divisa; L ufficio e il titolo del direttore del monastero; Ci precedono in ufficio ; Dignità e ufficio dei più alti prelati della Chiesa cattolica;

Cerca altre Definizioni