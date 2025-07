Contributi per beneficenza nei cruciverba: la soluzione è Oboli

Home / Soluzioni Cruciverba / Contributi per beneficenza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contributi per beneficenza' è 'Oboli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBOLI

Curiosità e Significato di Oboli

Approfondisci la parola di 5 lettere Oboli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oboli? Gli oboli sono piccoli contributi di beneficenza, spesso in forma di monete di poco valore, offerti per sostenere cause nobili o associazioni. Anticamente rappresentavano donazioni volontarie, simbolo di solidarietà e altruismo. Oggi, il termine richiama l’idea di un gesto semplice ma significativo per aiutare chi ha bisogno. Un piccolo obolo può fare la differenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I contributi all impresaDare in beneficenzaVa in onda per raccogliere offerte di beneficenzaOfferte in denaro per beneficenzaOfferte per beneficenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Oboli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Contributi per beneficenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L R B E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBERI" ALBERI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.