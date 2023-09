Dare in beneficenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare in beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DONARE - ELARGIRE

Significato/Curiosità : Dare in beneficenza

"Dare in beneficenza" è un atto altruistico in cui si forniscono risorse, denaro o aiuti a individui, organizzazioni o cause in difficoltà o bisognose. Questo gesto è guidato da compassione e generosità, con l'obiettivo di apportare un impatto positivo nella vita degli altri o di sostenere cause benefiche. La donazione può essere fatta per una vasta gamma di scopi, tra cui l'assistenza ai bisognosi, la ricerca medica, la protezione ambientale, l'istruzione, e molto altro. Le donazioni possono essere fatte in denaro, beni materiali, tempo, competenze o risorse. L'elargizione è un modo importante per sostenere le organizzazioni non profit, le iniziative sociali e le comunità in difficoltà. Promuove un senso di responsabilità sociale e contribuisce a migliorare la qualità della vita per molte persone.

