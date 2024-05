La Soluzione ♚ I contributi all impresa La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : APPORTI . Ecco la soluzione verificata per la definizione I contributi all impresa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su I contributi all impresa: Strasburgo anche un solo parlamentare; la norma estende i contributi di legge alle «imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale... Il termine apporto indica la presunta comparsa di oggetti inanimati, piante o animali durante una seduta spiritica o comunque in seguito ad un fenomeno medianico. Deriva dal francese apporter, portare. Fenomeni di apporto o di asporti (ossia il fenomeno contrario) si verificherebbero anche in presenza di poltergeist, almeno secondo coloro che sostengono la possibilità di tali fenomeni. Ciò che differenzia un apporto da una materializzazione è il fatto che gli oggetti ottenuti in seguito ad un apporto sarebbero già esistenti e, quindi, semplicemente "teletrasportati" dal medium o da uno spirito disincarnato, o anche dall'azione sinergica ...

