La Soluzione ♚ Offerte per beneficenza La definizione e la soluzione di 5 lettere: Offerte per beneficenza. OBOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Offerte per beneficenza: La dracma o dramma (in greco moderno δραχμή, plurale δραχμές) era il nome di una moneta dell'antica Grecia. Il nome è stato ripreso in Grecia dopo il 1832 per indicare la dracma greca, valuta rimasta in uso fino all'introduzione dell'euro. Il nome "dracma" deriva dal verbo δράττω (dratto, "afferrare"). Inizialmente una dracma era un pugno di sei oboli, spiedi di metallo utilizzati come valuta fin dal 1100 a.C. Sostantivo, forma flessa oboli m pl plurale di obolo Sillabazione ò | bo | li Etimologia / Derivazione vedi obolo Altre Definizioni con oboli; offerte; beneficenza; Giardini di a Firenze; Offerte in denaro per beneficenza; Raccolta di offerte per beneficenza; Centro commerciale con buone offerte; Ci sono quelle di beneficenza;

OBOLI

