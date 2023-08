Offerte in denaro per beneficenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offerte in denaro per beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OBOLI

Significato/Curiosita : Offerte in denaro per beneficenza

Termine carità, per indicare l'azione del fare o ricevere beneficenza. le beneficenza viene di solito fatta devolvendo gli introiti ottenuti in apposite occasioni... tt (dratto, "afferrare"). inizialmente una dracma era un pugno di sei oboli, spiedi di metallo utilizzati come valuta fin dal 1100 a.c. nell'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Offerte in denaro per beneficenza : offerte; denaro; beneficenza; Brand di cofanetti regalo con varie offerte ing; La storia delle malattie sofferte da un paziente; Raccogliere offerte ; Va in onda per raccogliere offerte di beneficenza; offerte caritatevoli; Avara avida di denaro ; denaro liquido; Uccidono per denaro ; Si occupano di denaro ; Corrispettivo in denaro ; Va in onda per raccogliere offerte di beneficenza ; Molte vengono organizzate per beneficenza ; Così sono le opere di beneficenza ; Ha compiti di beneficenza ; Maratona televisiva di beneficenza ;

Cerca altre Definizioni