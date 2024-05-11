Una macchina edile

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una macchina edile' è 'Betoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BETONIERA

Perché la soluzione è Betoniera? Una betoniera è una macchina utilizzata nel settore edile per mescolare e trasportare il cemento, garantendo una preparazione omogenea del materiale. È composta da un tamburo rotante che, grazie a un motore potente, permette di ottenere un impasto uniforme e pronto all’uso. Questa attrezzatura è fondamentale nei lavori di costruzione di strutture, ponti e strade, poiché velocizza e semplifica il processo di preparazione del calcestruzzo. La betoniera si distingue per la sua versatilità e efficienza sul campo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una macchina edile". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una macchina edile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Betoniera

Quando la definizione "Una macchina edile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una macchina edile" conferma che la soluzione 'Betoniera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Betoniera

B Bologna E Empoli T Torino O Otranto N Napoli I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una macchina edile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Betoniera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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