Una macchina nel cantiere edile

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una macchina nel cantiere edile' è 'Betoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BETONIERA

Perchè la soluzione è Betoniera? Una betoniera è una macchina fondamentale nei cantieri edili, usata per mescolare e trasportare il calcestruzzo. Con il suo tamburo rotante, permette di ottenere una miscela omogenea e pronta all’uso, facilitando i lavori di costruzione e rendendo più efficienta l’intera operazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una macchina nel cantiere edile

Una macchina nel cantiere edile Risposta: BETONIERA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: B________

B________ Inizia con: B

B Finisce con: A

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Una macchina nel cantiere edile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Betoniera

Quando la definizione "Una macchina nel cantiere edile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Betoniera'.

Le 9 lettere della soluzione

B Bologna E Empoli T Torino O Otranto N Napoli I Imola E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Betoniera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una macchina nel cantiere edile". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.