Una macchina nel cantiere edile
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una macchina nel cantiere edile' è 'Betoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BETONIERA
Perchè la soluzione è Betoniera? Una betoniera è una macchina fondamentale nei cantieri edili, usata per mescolare e trasportare il calcestruzzo. Con il suo tamburo rotante, permette di ottenere una miscela omogenea e pronta all’uso, facilitando i lavori di costruzione e rendendo più efficienta l’intera operazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una macchina nel cantiere edile
- Risposta: BETONIERA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: B________
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Una macchina nel cantiere edile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Betoniera
Quando la definizione "Una macchina nel cantiere edile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Betoniera'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Betoniera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una macchina nel cantiere edile". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Procede e prende corpo all interno del cantiere edile Macchina da cantiere per spostare materiali di scavo Una macchina edile munita di pale Una macchina edile Un diplomato che lavora nel cantiere edile
Altre definizioni collegate
Con macchina: Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere
Con cantiere: Si innalza in cantiere
Con edile: L edile addetto alla preparazione del calcestruzzo