Una macchina nel cantiere edile

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una macchina nel cantiere edile' è 'Betoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BETONIERA

Perchè la soluzione è Betoniera? Una betoniera è una macchina fondamentale nei cantieri edili, usata per mescolare e trasportare il calcestruzzo. Con il suo tamburo rotante, permette di ottenere una miscela omogenea e pronta all’uso, facilitando i lavori di costruzione e rendendo più efficienta l’intera operazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una macchina nel cantiere edile
  • Risposta: BETONIERA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: B________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A
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Una macchina nel cantiere edile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Betoniera

Quando la definizione "Una macchina nel cantiere edile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Betoniera'.

Le 9 lettere della soluzione

B Bologna
E Empoli
T Torino
O Otranto
N Napoli
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Betoniera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una macchina nel cantiere edile". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Procede e prende corpo all interno del cantiere edile Macchina da cantiere per spostare materiali di scavo Una macchina edile munita di pale Una macchina edile Un diplomato che lavora nel cantiere edile 

Altre definizioni collegate

Con macchina: Macchina utensile usata per pareggiare i bordi delle lamiere 

Con cantiere: Si innalza in cantiere 

Con edile: L edile addetto alla preparazione del calcestruzzo 