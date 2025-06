Strumento per mescolare materiali da costruzione nei cruciverba: la soluzione è Betoniera

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumento per mescolare materiali da costruzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Strumento per mescolare materiali da costruzione' è 'Betoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BETONIERA

Curiosità e Significato di "Betoniera"

Approfondisci la parola di 9 lettere Betoniera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Betoniera? La betoniera è un attrezzo fondamentale nel settore delle costruzioni, progettato per mescolare in modo uniforme materiali come cemento, sabbia e ghiaia. Questo strumento permette di ottenere una malta omogenea, essenziale per garantire la solidità e la durabilità delle strutture. La sua forma caratteristica, spesso a tamburo rotante, facilita il processo di miscelazione, rendendo il lavoro più efficiente e veloce.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Macchina che impasta il calcestruzzoUna macchina nel cantiere edileUna macchina edileMateriali da costruzioneLa tipica costruzione degli InuitAntico strumento con due manici sovrapposti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Betoniera

Hai davanti la definizione "Strumento per mescolare materiali da costruzione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L L A T A P A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALATALE" PALATALE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.