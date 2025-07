La adoperano i costruttori edili per impastare nei cruciverba: la soluzione è Betoniera

Home / Soluzioni Cruciverba / La adoperano i costruttori edili per impastare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La adoperano i costruttori edili per impastare' è 'Betoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BETONIERA

Curiosità e Significato di Betoniera

La parola Betoniera è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Betoniera.

Perché la soluzione è Betoniera? La betoniera è uno strumento usato dai costruttori edili per mescolare e preparare il calcestruzzo, combinando sabbia, acqua, cemento e ghiaia in modo rapido e uniforme. Questo dispositivo, con il suo tamburo rotante, semplifica notevolmente il lavoro sul cantiere, assicurando una miscela perfetta e pronta all'uso. Insomma, è l'alleato ideale per realizzare strutture solide e durevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I disegnatori le adoperano per fissareSvetta nei cantieri ediliL istituto tecnico per i futuri costruttori navaliUna macchina da cantieri ediliLo è un tipo di grano la cui farina si utilizza per impastare i pizzoccheri valtellinesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Betoniera

Non riesci a risolvere la definizione "La adoperano i costruttori edili per impastare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M S A N E N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANAMNESI" ANAMNESI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.