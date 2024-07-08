Vecchia macchina

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vecchia macchina' è 'Catorcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATORCIO

Perché la soluzione è Catorcio? Un catorcio è un veicolo ormai fuori uso che ha raggiunto uno stato di totale usura e decadimento. Rappresenta un'auto, un trattore o qualsiasi altro mezzo di trasporto che, dopo anni di utilizzo, non può più funzionare correttamente. La sua presenza indica spesso il passare del tempo e l'abbandono di un veicolo che non ha più valore pratico o economico. Un catorcio si distingue per le sue parti arrugginite, il motore inattivo e l'aspetto trasandato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vecchia macchina". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Vecchia macchina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Catorcio

Per risolvere la definizione "Vecchia macchina", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vecchia macchina" conferma che la soluzione 'Catorcio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Catorcio

C Como A Ancona T Torino O Otranto R Roma C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vecchia macchina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Catorcio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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