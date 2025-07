Falsa notizia che influenza l opinione pubblica nei cruciverba: la soluzione è Post-verità

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Falsa notizia che influenza l opinione pubblica' è 'Post-verità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSTVERITÀ

Altre soluzioni: POST-VERITÀ

Curiosità e Significato di Post-verità

Perché la soluzione è Post-verità? La post-verità si riferisce a un contesto in cui le emozioni e le opinioni personali prevalgono sui fatti oggettivi, influenzando l'opinione pubblica. In questo scenario, false notizie e informazioni distorte circolano facilmente, creando confusione e manipolazione. È un fenomeno che mette alla prova la nostra capacità di discernere tra realtà e inganno, rendendo fondamentale l'attenzione alle fonti e alla verifica dei contenuti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Notizia diffusa per saggiare l opinione pubblicaSi fa per influenzare l opinione pubblicaPuò sollevarlo una falsa notiziaCosi è detta una notizia falsa pubblicata per far colpoLo è una notizia non falsa

Come si scrive la soluzione Post-verità

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

V Venezia

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

À -

