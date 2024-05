Può essere in ordine alfabetico

Sostantivo

Curiosità su: In tipografia un punto elenco è un simbolo o glifo usato per introdurre gli elementi di un elenco (detto perciò elenco puntato), come il seguente: Questo è un elemento della lista. Il testo è preceduto da un punto elenco. Questo è un elemento della lista che segue il primo. Il testo è preceduto da un secondo punto elenco.Questo rigo è parte del secondo elemento della lista, perciò non è presente un altro punto elenco.

elenco m sing (pl.: elenchi)

nota, lista, indice di più cose o persone, registrate ordinatamente

Voce verbale

elenco

prima persona singolare dell'indicativo presente di elencare

Sillabazione

e | lèn | co

Pronuncia

IPA: /e'lko/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo elenchus dal greco e ossia "dimostrazione, prova, confutazione" che deriva da cioè "dimostrare, confutare"

Sinonimi

catalogo, distinta, elencazione, enumerazione, esposizione indice, inventario, lista, nota, registrazione, registro, rubrica









Parole derivate