Un ordine che non può essere discusso

Aggettivo

Curiosità su: Il mandato imperativo o vincolo di mandato è un istituto giuridico collegato con la rappresentanza: in diritto civile, comporta l'obbligo del rappresentante di agire secondo le istruzioni ricevute dal mandante, in nome e per conto del quale opera; in diritto costituzionale si applica a coloro che entrano a far parte di un organo collegiale, imponendo loro di attenersi alle istruzioni ricevute da coloro che li hanno nominati. In particolare la dottrina della rappresentanza elettiva contempla che l'eletto operi nell'interesse dell'elettore a sua discrezione, e che possa essere sfiduciato soltanto a fine mandato, mediante la non rielezione da parte del corpo elettorale, che censurerebbe così il comportamento dissociato rispetto al programma da lui enunciato nella precedente elezione; la dottrina dell'imperatività del mandato, invece, prevede che gli eletti siano immediatamente responsabili nei confronti degli elettori, dai quali possono essere revocati (revoca degli eletti) anche in corso di mandato se si distanziano, con il loro comportamento, dal predetto programma.





che contiene, esprime, denota comando

Sostantivo

imperativo m sing (pl.: imperativi)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

im | pe | ra | tì | vo

Pronuncia

IPA: /impera'tivo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo imperativus che deriva da imperare cioè "comandare"

Sinonimi

autoritario, imperioso, impositivo, obbligatorio, tassativo, categorico, vincolante, inevitabile, imprescindibile, ineluttabile, perentorio, ingiuntivo, costrittivo

severo, rigido, rigoroso, aspro

( grammatica ) modo imperativo

modo imperativo (filosofia) obbligo morale, imperatività

Contrari