Può essere alzato e riabbassato

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Un letto ribaltabile (noto in Nord America come Murphy Bed), chiamato anche letto a scomparsa, è un letto incernierato a un'estremità per essere riposto verticalmente contro il muro o all'interno di un armadio.

ribaltabile m sing(pl.: ribaltabili)

che può essere ribaltato camion (con cassone) ribaltabile

sedile ribaltabile

Sostantivo

ribaltabile m sing(pl.: ribaltabili)

dispositivo inserito sui camion di cui ribalta il cassone per agevolare lo scarico di ciò che contiene

Sillabazione

ri | bal | tà | bi | le

Pronuncia

IPA: /ribal'tabile/

Etimologia / Derivazione

deriva da ribaltare

Parole derivate