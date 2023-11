La definizione e la soluzione di: Il cassone dei camion che si svuota inclinandolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RIBALTABILE

Significato/Curiosita : Il cassone dei camion che si svuota inclinandolo

Un letto ribaltabile (noto in Nord America come Murphy Bed), chiamato anche letto a scomparsa, è un letto incernierato a un'estremità per essere riposto verticalmente contro il muro o all'interno di un armadio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

