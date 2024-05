In grammatica indica il grado più alto tra vari oggetti

Locuzione nominale

Curiosità su: Il grado di comparazione è una funzione dell'aggettivo, attraverso la quale la specifica qualità espressa da un aggettivo (che corrisponde al grado detto "positivo") viene modulata nel senso dell'intensificazione o del confronto. I concetti espressi dagli aggettivi qualificativi e da molti avverbi possono essere soggetti a una gradazione per meglio esprimere una certa intensità espressiva. Sebbene sul piano linguistico-espressivo le possibilità di intensificare una qualità siano illimitate, la grammatica ha codificato tre tipi di gradazioni: grado positivo, in cui la qualità è espressa senza indicazione di quantità o intensità; grado comparativo, in cui la gradazione intensiva è messa a confronto con un altro termine di paragone o con un'altra qualità posseduta dal soggetto; grado superlativo, in cui la gradazione intensiva è espressa al suo massimo in senso assoluto o relativo:

superlativo relativo m sing (pl.: superlativi relativi)

(grammatica) grado della forma di un aggettivo che rappresenta un'elevata espressione di significato entro specifici punti di vista

Sillabazione

su | per | la | tì | vo - re | la | tì | vo

Etimologia / Derivazione

composizione di superlativo e relativo

Termini correlati