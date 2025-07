Un mobile basso e allungato nei cruciverba: la soluzione è Cassapanca

La soluzione di 10 lettere per la definizione ' Un mobile basso e allungato' è 'Cassapanca'.

CASSAPANCA

Curiosità e Significato di Cassapanca

Approfondisci la parola di 10 lettere Cassapanca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cassapanca? La cassapanca è un mobile basso e allungato, tipicamente usato come contenitore o seduta. Spesso collocata all’ingresso o in soggiorno, combina funzionalità e stile, offrendo spazio per coperte, cuscini o oggetti vari. La sua forma allungata permette di sfruttare al massimo gli spazi, rendendola un elemento pratico e decorativo della casa. È un pezzo che unisce utilità e design in modo semplice ma efficace.

Come si scrive la soluzione Cassapanca

La definizione " Un mobile basso e allungato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

