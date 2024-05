Fra il Sudan e il Niger

Sostantivo

Curiosità su: Il Ciad (AFI: /'ad/; in arabo , Tšad; in francese Tchad), ufficialmente Repubblica del Ciad, è uno Stato dell'Africa centrale che confina a nord con la Libia, a est con il Sudan, a sudovest col Camerun e la Nigeria, a ovest col Niger e a sud con la Repubblica Centrafricana. Ha una superficie di 1284000 km² e una popolazione di 11 412 107 abitanti per una densità di 8,9 ab/km². Il Ciad è costituito da diverse regioni climatiche: una zona desertica a nord, un'arida cintura saheliana al centro, mentre il sud è caratterizzato da una più fertile savana sudanese. Il lago Ciad, da cui il paese prende il nome, è la seconda zona umida più grande dell'Africa. La capitale N'Djamena è anche la città più estesa e popolosa del paese. Le lingue ufficiali del Ciad sono l'arabo e il francese. Sono presenti oltre 200 diversi gruppi etnici e linguistici. Islam (52%) e cristianesimo (44%) sono le religioni più diffuse e praticate. Le popolazioni umane iniziarono a stanziarsi in gran numero nel bacino del Ciad a partire dal VII millennio a.

Ciad ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) stato dell'Africa centrale, che confina a nord con la Libia, ad est con il Sudan, a sud con la Repubblica Centrafricana, e ad ovest con il Camerun, la Nigeria e il Niger, e con capitale N'Djamena

