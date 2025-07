Un originaria del Niger o del Congo nei cruciverba: la soluzione è Africana

Home / Soluzioni Cruciverba / Un originaria del Niger o del Congo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un originaria del Niger o del Congo' è 'Africana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFRICANA

Curiosità e Significato di Africana

La parola Africana è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Africana.

Perché la soluzione è Africana? Il termine africana si riferisce a tutto ciò che riguarda l'Africa, il continente ricco di culture, storie e tradizioni diverse. Può descrivere persone, oggetti, musica o influenze provenienti da questa regione, originaria sia del Niger che del Congo. Un modo per riconoscere le radici e l'identità africana, celebrando la sua diversità e il suo patrimonio unico nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La sigla della Repubblica del CongoGli abitanti del Congo dal 1971 al 1997Il Congo lo era del BelgioPianta ornamentale originaria dell America SettentrionaleOriginaria di Madrid, Valencia, Granada..

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Africana

Hai trovato la definizione "Un originaria del Niger o del Congo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

F Firenze

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A G Z A R O A Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARAGOZZA" SARAGOZZA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.