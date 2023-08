Stato che confina anche col Sudan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato che confina anche col Sudan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ERITREA

Significato/Curiosita : Stato che confina anche col sudan

Il confine tra l'egitto e il sudan descrive la linea di demarcazione tra i due stati. ha una lunghezza di 1273 km. il confine terrestre tra i due paesi... Sunnita e chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. fu creata come entità politica nel 1890 con il nome di colonia eritrea. il presidente isaias afewerki... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 agosto 2023

