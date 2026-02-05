Indigeni del Sudan

SOLUZIONE: NILOTICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indigeni del Sudan" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indigeni del Sudan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Nilotici? I nilotici sono gruppi etnici originari del Sudan e delle regioni vicine, riconosciuti per le loro tradizioni culturali e linguistiche. Si distinguono per uno stile di vita legato all'allevamento e all'agricoltura, mantenendo usanze antiche tramandate nel tempo. La loro presenza ha influenzato profondamente la storia e la cultura del territorio, contribuendo a formare un mosaico etnico ricco e diversificato.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Indigeni del Sudan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indigeni del Sudan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Nilotici:

N Napoli I Imola L Livorno O Otranto T Torino I Imola C Como I Imola

