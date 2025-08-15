I confini del Sudan

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini del Sudan' è 'Sn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SN

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I confini del Sudan nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Sn

Questa pagina è dedicata alla definizione "I confini del Sudan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sn'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I confini del Sudan
  • Risposta: SN
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: S_
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Le 2 lettere della soluzione

S Savona
N Napoli

La soluzione 'Sn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I confini del Sudan". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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