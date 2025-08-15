I confini del Sudan
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini del Sudan' è 'Sn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SN
I confini del Sudan nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Sn
Questa pagina è dedicata alla definizione "I confini del Sudan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sn'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I confini del Sudan
- Risposta: SN
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: S_
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Sn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I confini del Sudan". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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