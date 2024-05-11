Esercizi al poligono

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Esercizi al poligono' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRI

Perché la soluzione è Tiri? I tiri sono esercizi pratici che si svolgono all’interno di un poligono, uno spazio delimitato da linee rette. Questi esercizi sono fondamentali per migliorare le abilità motorie e la precisione nei movimenti, spesso utilizzati in contesti sportivi o di addestramento. La geometria del poligono permette di pianificare e organizzare le diverse esercitazioni in modo efficace. La corretta esecuzione dei tiri richiede attenzione e concentrazione, rendendo il poligono un ambiente ideale per esercitarsi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esercizi al poligono". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Esercizi al poligono nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tiri

Per risolvere la definizione "Esercizi al poligono", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esercizi al poligono" conferma che la soluzione 'Tiri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tiri

T Torino I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esercizi al poligono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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